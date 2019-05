’Geblesseerde Daniel Craig volgende week aan het werk’

De 51-jarige Craig zou een sprintje hebben getrokken tijdens de opnames in Jamaica en uitgegleden zijn. Hierdoor kwam hij lelijk terecht. De acteur werd onmiddellijk naar de Verenigde Staten gebracht, waar hij is onderzocht door een specialist die ook de enkelblessure van Tottenham Hotspur-spits Harry Kane behandelde.

In eerste instantie leek de blessure rampzalig. „Hij kan met de opnames doorgaan zonder zijn enkel te overbelasten. Hij is binnen een week weer terug”, aldus de ingewijde. Of de 25e Bond, die volgend jaar verschijnt, veel vertraging oploopt, is niet bekend.