Mijn zus is ontvoerd! Ik heb een visum nodig! Had ik maar geld voor die dure oogoperatie! Josephine kan inmiddels in een grote villa aan de Franse kust wonen dankzij zulke leugens. Moeilijkheden dienen zich aan wanneer de pummelige oplichter Penny (Rebel Wilson) in haar gebied neerstrijkt. Om elkaar niet in de weg te lopen, beginnen ze een wedstrijdje. Wie de meest succesvolle zwendel volbrengt, krijgt het territorium aan de Middellandse Zee. Doelwit wordt een jonge tech-miljardair.

Oscarwinnares Anne Hathaway krijgt als de stijf elitaire Josephine weinig grappigs aangereikt, om zo alle ruimte te kunnen geven aan de lollige bots- en glijpartijen van haar tegenspeelster Rebel Wilson. Daar moet je houden. Maar beslist stuitend is het seksistische, cynische wereldbeeld dat regisseur Chris Addison ons voorschotelt. Succes krijg je hier alleen als dat ten koste gaat van een ander. Iedere man mag zonder uitzondering een doelwit worden vanwege zijn geld en domheid. Geen nuancering, geen vette knipoog. Humor mag een kwestie van smaak zijn, maar het uitgangspunt van The hustle stemt in ieder geval verre van vrolijk.