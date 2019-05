Dat die angst ongegrond is, bewijst de cineast met Shadow, een mythisch spektakel waaruit de kleuren lijken weggesijpeld.

Ontleend aan het klassieke Chinese epos over De Drie Koninkrijken, vertelt Shadow het verhaal over een machtsstrijd tussen een jonge ambitieuze koning en diens in de strijd verwonde opperbevelhebber. De laatste smeedt in het geheim plannen om het land dat hen ontnomen is, terug te winnen. Hij maakt daarbij gebruik van een dubbelganger. Met medeweten van zijn vrouw, die langzaam meer in deze dienaar begint te zien, dan enkel de gehoorzame ’schaduw’ van haar echtgenoot.

Yin en Yang - de mannelijke en de vrouwelijk kracht en de balans daartussen - spelen een centrale rol in deze intrigerende vertelling, die wat traag op gang komt. Zhang Yimou filmde in kleur, maar beperkte zijn palet vooral tot grijstinten, als in traditionele Chinese penseeltekeningen met gewassen inkt. De Yin en Yang symboliek keert terug in alles: in de romantische verhoudingen, in spectaculaire gevechtsscènes in de stromende regen én in het bijna abstracte beeld van inkt dat zich met water vermengt. Buitengewoon oogstrelend.