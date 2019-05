’John Wick: Chapter 3 - Parabellum’: ✭✭✭✭

Chad Stahelski - zijn stuntdubbel van destijds - is nu de regisseur van de John Wick-films. Ze hebben er samen duidelijk lol in om zoveel mogelijk spektakel over de kijker uit te storten.

Als de gevreesde killer John Wick belandt Reeves nu zelf op de dodenlijst van de organisatie waarvoor hij ooit voor werkte. Vóór hij de liefde van zijn leven vond en ook weer verloor. Omdat hij hun regels heeft overtreden, wordt hij vogelvrij verklaard. Alleen is dat nog niet alles: want wie hém weet te vermoorden, krijgt 14 miljoen dollar als beloning. Geen wonder dat hij moet rennen voor zijn leven. En dat hij oude contacten als Sofia (Halle Berry) en The Director (Anjelica Huston) benadert voor hulp.

Deze film doet geen moeite om zijn ware bedoelingen te vermommen. Exotische decors, sfeervol uitgelichte beelden en een verhaal vol mysterieuze personages en verwikkelingen zijn slechts aankleding. Want het draait hier om het betere gooi-, smijt en schietwerk. Geknokt moet er worden: keihard en ultra-gewelddadig. Met alles wat voorhanden is: van vitrines vol met messen tot een uitgebreid arsenaal aan vuurwapens. Met bijtgrage honden, gemeen trappende paarden en natuurlijk ook met de blote vuist. Intussen stapelen de lijken zich in razend tempo op. Niet voor tere zieltjes, maar wel actie van de bovenste plank.