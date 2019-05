Madonna begonnen met repetities Songfestival

De zangeres deelde via Instagram een korte clip van de voorbereidingen, maar noemde nog niet dat het om het songfestival ging. „Madame X bereidt iets speciaals voor voor haar fans...”, staat er onder de beelden.

Nog altijd is niet officieel bevestigd dat Madonna in de finale zal optreden maar alles lijkt erop dat het doorgaat. De pers wordt geweerd bij de deur van de zaal terwijl er wel hoorbaar muziek klinkt. Ook commentator Cornald Maas mag nog niet naar zijn ’commentatorenhok’. „Omdat -zoals zojuist tijdens briefing werd medegedeeld- ’de grote M’ repeteert. Lees: Madonna”, twittert hij.

Songfestivalbaas Jon Ola Sand zei maandag tijdens een persconferentie dat er nog geen contract voor Madonna’s optreden is getekend en dat het hierdoor onzeker is of ze van de partij is.