Sinds Tulpan, waarmee Dvortsevoy zijn regiedebuut maakte, zijn er ruim tien jaar verstreken. De weidsheid van de steppe uit zijn eerste film verruilde hij in Ayka voor de wit besneeuwde stadswildernis van Moskou. Zijn camera zit het titelpersonage dicht op de huid en volgt haar hollend en dravend.

De vrouw in kwestie blijkt een illegale immigrante uit Kirgizië, die in de Russische metropool wordt uitgebuit en afgeknepen. Terwijl ze haar rinkelende telefoon blijft negeren, probeert zij wat geld te verdienen, nog wankelend op haar benen van de recente bevalling. Actrice Samal Yeslyamova, vorig jaar bekroond in Cannes, laat ons zonder grote gebaren Ayka’s wanhoop voelen.

Langzaam ontstaat zo begrip voor deze ‘ontaarde moeder’, in een sociaal-realistisch drama dat langzaam dieper onder de huid kruipt. Als een ijzige kou die met geen dikke winterjas te weren valt.