Sylvie Meis (41) was dé blikvanger bij de basketbalwedstrijd van Hamburg Towers in Duitsland. Nu eens niet vanwege haar mannelijke gezelschap, maar omwille van haar ‘nieuwe gezicht’. Vijftien jaar Sylvie: zó zag zij er in de loop van haar carrière - van soapie tot presentatrice en zakenvrouw - uit!