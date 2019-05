Jury’s Eurovisie vaak niet gul voor Nederland

Deze landen geven Nederland gemiddeld 2,5 punt per keer. Landen mogen twee keer punten uitdelen, een keer namens de kijkers en een keer namens de vakjury. Omgekeerd geeft Nederland in halve finales een punt meer aan de landen die strijden om een plek in de finale. Dat blijkt uit gegevens van het statistiekbedrijf Datagraver.

De afgelopen vijf jaar konden we altijd op de steun van de Denen rekenen. Zo gaven ze ’douze points’ aan The Common Linnets in 2014 en waren ze ook enthousiast over Anouk, en OG3NE. En die waardering is wederzijds. Nederland gaf de Denen in 2013 nog het volle puntenaantal.

Meer punten

De landen die mogen stemmen waren de afgelopen jaren sowieso positiever over de Nederlandse inzendingen. OG3NE werd het best ontvangen.

De Nederlanders zijn doorgaans erg positief over de Armeniërs, maar die waardering is niet wederzijds. Armeense acts hebben al drie keer het maximumaantal punten van Nederland gekregen in de halve finale. Het omgekeerde is nog niet voorgekomen. Moldavië, Noord-Macedonië en Rusland zijn het minst positief over Nederlandse optredens.