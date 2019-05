Slechts twee punten tussen wel of geen finale

De laatste keer dat het gat zo klein was, was in de eerste halve finale van 2014 toen er slechts een punt tussen zat. Welke act dinsdag net niet doorging blijft nog even geheim. Pas na de finale wordt duidelijk in welke volgorde de halve finales zijn geëindigd.

De vakjury’s en televoters zaten volgens Sand dinsdag in ieder geval niet helemaal op één lijn. Van de tien acts die doorgingen waren er acht die beiden hadden geselecteerd. „Jullie stem stelt dus!”, aldus Sand.

Australië, IJsland, San Marino en Slovenië behoorden tot de gelukkigen die een ticket voor de finale bemachtigden. Ook Griekenland, Tsjechië, Cyprus, Servië, Wit-Rusland en Estland zijn door.