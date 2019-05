Mick Jagger danst weer na operatie

In het clipje oefent de 75-jarige Jagger zijn moves in een dansstudio. Fans suggereren dat de rocker aan het repeteren is voor de nog aan te kondigen inhaalshows. De band maakte vorige week bekend binnenkort te laten weten wanneer de shows, die door de operatie van Jagger werden afgeblazen, worden ingehaald.

De Brit moest onder het mes om zijn hartklep te laten vervangen. Hierop werden zeventien optredens in Amerika en Canada afgeblazen.