Jeugdvriendin: ’Ik was wel even bang voor Duncan’

Dominique Sonneveld kent de zanger al vanaf de middelbare school. „Ik kan me herinneren dat als je gepingel hoorde vanuit het muzieklokaal, het negen van de tien keer Duncan was.” Toch had ze niet meteen gedacht dat hij ooit zou meedoen aan het Eurovisie Songfestival, al geloofde ze wel dat hij ooit zou doorbreken. Ze hoopt maar dat hij tijdens het Songfestival de zenuwen van zich af kan laten glijden. „Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel even bang was. Wat ga je dan voor liedje doen? En hoe ga je dit inpakken? Maar gelukkig is hij helemaal bij zichzelf gebleven. Wat er ook gebeurt, het komt echt wel goed met die jongen.”

In zijn woonplaats Hellevoetsluis trad Duncan al vaak op tijdens talentenavonden in café het Barbiertje. Eigenaresse Wendy Dikken ziet een uniek talent in hem. „Zijn talent is echt ánders. Hij heeft een bijzondere stem. Dat hoorde je meteen. Hij is gewoon echt steengoed.” Ook zij herkent dat hij ’tot nu toe’ gewoon zichzelf is gebleven. „Tussen toen hij net begon en nu zit bijna geen verschil; hij is nog altijd even vriendelijk en even leuk.”