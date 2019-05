Tupac toch LEVENDE legende?

Tupac Shakur gefotografeerd als gevangene in New York in 1995. Ⓒ Hollandse Hoogte

Steeds weer zijn er mensen die bewijzen vinden dat Tupac nog steeds zou leven. Dit keer komt YouTuber Ex Con Cody met een video waarin hij laat zien dat de neergeschoten rapper de aanslag op zijn leven 23 jaar geleden overleefde en in een gevangenis in Los Angeles zou zitten. Een overzicht van mensen die geloven in een ’LEVENDE’ legende.