Bad Boys-regisseurs maken vervolg op Patser

Het Marokkaans-Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah brak het afgelopen jaar internationaal door met hun Vlaams-Nederlandse film Patser, waarin Ali B een rol speelde als maffiabaas en de Vlaamse hoofdrolspeler Matteo Simoni straatboef Adamo speelde.

Buiten Nederland en België kwam de film uit onder de naam Gangsta. De regisseurs gaan een nieuwe film maken die is gebaseerd op de Antwerpse onderwereld, met als titel Gangstas (Patsers). „De film heeft hetzelfde universum en dezelfde hoofdrolspelers die dan wel vijf jaar ouder zijn. Het geheel zal ernstiger zijn”, aldus de producent.

Patser was de derde film van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. De misdaadfilm vertelt het verhaal van vier jongeren uit Antwerpen die een cokedeal saboteren en de drugs zelf verpatsen. Daardoor ontstaat er een bendeoorlog die in Amsterdam, Antwerpen en Marokko wordt uitgevochten.

Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn momenteel in Florida bezig met de opnames van Bad Boys For Life met Will Smith in de hoofdrol. De Bad Boys-films vertellen over een roekeloos agentenduo.