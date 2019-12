Dit is Miss Universe 2019

De 26-jarige Tunzi is een PR professional en activiste, die haar platform gebruikt om zich in te zetten tegen gender-gebaseerd geweld. Ze maakt zich ook hard voor natuurlijke schoonheid en moedigt vrouwen aan om van zichzelf te houden zoals ze zijn.

Een opvallende kandidate dit jaar was Miss Myanmar, genaamd Swe Zin Htet, die de eerste openlijke lesbische deelnemer aan de verkiezing is. De 21-jarige Htet kwam daar bewust mee naar buiten rondom de Miss-verkiezing. "Als ik zeg dat ik lesbisch ben heeft dat een grote impact op de LGBTQ gemeenschap in Burma," aldus Htet, die verklaarde dat homoseksualiteit in haar land nog steeds strafbaar is.

Zozibini Tunzi is gekroond tot Miss Universe 2019. Ⓒ ANP