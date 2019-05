Kansen voor Duncan stijgen volgens bookmakers

De Nederlandse artiest staat al weken op nummer 1, maar de kans dat hij zaterdagavond in Tel Aviv wint met zijn lied Arcade is woensdag gestegen naar 30 procent. Niet eerder stond Duncan zó hoog.

Sinds vrijdag is de Zweedse zanger John Lundvik de naaste belager van Duncan. Met zijn Too Late For Love staat hij nog tweede, met een winkans van 13 procent. De Australische Kate Miller-Heidke, die zich dinsdag al kwalificeerde voor de finale, stijgt met haar lied Zero Gravity naar de derde positie (8 procent winkans) en is Rusland voorbijgestreefd. IJsland staat ook nog in de top 5.

Woensdag is de helft van het aantal punten al verdeeld tijdens de zogenoemde juryrepetitie. Donderdag komen daar na de liveshow de punten van het Europese publiek bij. De stemmen van de tv-kijkers tellen voor 50 procent mee, de vakjury’s bepalen voor de andere 50 procent welke tien deelnemers een plek verdienen in de finale, die zaterdag op het programma staat. Volgens de bookmakers is de kans dat Duncan Laurence doorgaat naar de finale 93 procent, samen met Zweden en Rusland.

