Aanslagen op Christchurch worden verfilmd

Volgens Variety gaat de film over een Afghaanse familie die naar Nieuw-Zeeland vlucht en daar geconfronteerd wordt met dood en vernieling. De voorlopige werktitel Hello Brother is gebaseerd op de laatste woorden van een van de aanwezigen in de moskee die de schutter binnenliet

„Het verhaal dat Hello Brother het publiek zal bieden is maar één stap in het genezingsproces, zodat we elkaar beter kunnen begrijpen, net zoals de oorzaken van haat, racisme, suprematie en terrorisme”, aldus de Egyptische schrijver, activist en producer Moez Masoud.

Toch is niet iedereen blij met dit idee. „Ik ben niet geïnteresseerd in films. Het laatste wat ik wil is een Hollywood-behandeling of dramatisering”, laat een woordvoerder van de Al Noor-moskee, één van de doelwitten van de aanslag, weten. Ook op Twitter uiten mensen hun ongenoegen omdat de film veel te snel zou komen.