’Amerika krijgt eigen songfestival in 2021’

„Al meer dan zes decennia brengt het Eurovisiesongfestival, dat wordt aangedreven door de publieke omroepen, het publiek samen met zijn waarden van diversiteit, universaliteit en inclusiviteit”, laat songfestivalbaas Jon Ola Sand weten. „Het blijft een uniek evenement in meer dan veertig concurrerende landen met bijna 200 miljoen kijkers. Het is tijd om met het merk Eurovisie nog meer kijkers te bereiken. Dat is een onderdeel van de strategie van de EBU.”

Brain Academy is onderdeel van de Nordic Entertainment Group (NENT). „De timing is perfect. Buiten de sport is het Eurovisiesongfestival het grootste tv-programma ter wereld, het verenigt een continent en iedereen mag stemmen”, zegt topman Peter Settman van het bedrijf. „We kunnen niet wachten om deze prachtige wedstrijd te introduceren op de grootste tv-markt ter wereld. Het televisie- en videopubliek wordt elk jaar groter, dus dit is het perfecte moment om dit spannende programma aan het Amerikaanse publiek te laten zien.”

Het eerste Eurovisiesongfestival werd in 1956 gehouden met als doel landen te verenigen en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Sindsdien hebben vijftig landen deelgenomen aan de internationale wedstrijd. Nederland doet dit jaar voor de zestigste keer mee.