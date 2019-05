Ex On The Beach-Sharon over haar abortus

In Ex On The Beach gaf ze al vaker aan mannen niet te vertrouwen en daar blijkt Sharon ook een goede reden voor te hebben. „Ik was zwanger van mijn ex. We hadden een serieuze relatie, maar besloten toch om het kindje niet te houden. Een moeilijke keuze, maar ik weet dat dit de beste was”, vertelt Sharon in Grazia.

De abortus viel haar zwaar, maar daar hield de ellende niet op. „Achteraf hoorde ik dat hij was vreemdgegaan, toen wist ik helemaal dat ik de goede keuze had gemaakt. En hij was te laf om mee te gaan naar de abortuskliniek.”

Sharon is samen met tweelingzus Esmée vanaf 19 mei te zien in Ex on the Beach All Stars.