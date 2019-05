Omar was het gelukkigst met Khloé Kardashian

Lamar, die zeven jaar getrouwd was met Khloé, vertelt aan People dat hij wenst dat hij ’een betere man was geweest. Het zit hem, drie jaar na de scheiding, nog steeds dwars en hij mist de Kardashian-familie.

In zijn aankomende boek Darkness to Light schrijft hij bovendien dat hij nog nooit zo gelukkig was als toen hij in 2009 met haar trouwde, een maand nadat ze elkaar leerden kennen. Toch ging Lamar uiteindelijk vreemd bij de vleet. Hij schrijft dat hij de ’dodelijke cocktail van de spotlights, verslaving, ontrouw en zijn carrière die bergafwaarts ging’ niet aan kon.

In 2015 was Khloé er zelfs bij toen hij een overdosis hem bijna fataal werd. Tegenwoordig zou hij helemaal van de drugs af zijn.