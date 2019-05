Koning eSwatini woest over vals bericht

Koning Mswati III Ⓒ Hollandse Hoogte

De regering van eSwatini, het voormalige Swaziland, heeft woensdag namens koning Mswati III woedend gereageerd op een vals bericht dat dankzij internet in sneltreinvaart de ronde doet. In het bericht wordt beweerd dat de autocratisch regerende koning een decreet heeft uitgevaardigd dat alle mannen in het koninkrijk verplicht zijn ten minste twee vrouwen te huwen.