Märtha Louise en Durek samen op televisie

De twee zullen praten over hun gezamenlijke spirituele toer door Noorwegen die volgende week onder de prikkelende titel ’de prinses en de sjamaan’ van start gaat. Märtha Louise en Durek, die als sjamaan werkt, beginnen op 20 mei in de Petruskerk in Stavanger, waar bisschop Anne-Lise Aadnøy van meer traditioneel ingestelde gelovigen al veel kritiek heeft gekregen voor het toelaten van het evenement.

In het televisieprogramma zullen Märtha Louise en Durek ook worden ondervraagd over hun prille relatie die afgelopen weekeinde door beiden op sociale media wereldkundig is gemaakt. „Hij heeft me doen beseffen dat onvoorwaardelijke liefde hier op deze planeet echt bestaat. Ik voel me zo gelukkig en gezegend dat ik mijn vriend heb”, aldus de dochter van koning Harald en koningin Sonja.

Het is de bedoeling dat Märtha Louise vrijdag deelneemt aan de festiviteiten ter gelegenheid van de Noorse nationale feestdag. Ze zal dan ook met de koninklijke familie, zoals de traditie dat wil, op het paleisbalkon verschijnen voor de eindeloze optocht van met Noorse vlaggetjes zwaaiende scholieren.

