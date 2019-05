Geweld gaat aan Eurovisiebubbel voorbij

Bij de Expo Tel Aviv, het evenemententerrein waar het liedjesfestijn dit jaar wordt gehouden, en in de stad zelf is werkelijk aan niets te merken dat begin deze maand de situatie behoorlijk uit de hand liep. Hoewel er geen raketaanvallen in de buurt van Tel Aviv plaatsvonden, vielen er enkele tientallen kilometers verderop verschillende doden. Sinds twee weken is er een fragiel staakt-het-vuren van kracht.

In de Eurovisiebubbel binnen de Expo Tel Aviv wordt nergens gesproken over het geweld. Bijna alle conversaties gaan over de muziek, de acts, de vele repetities en wie er wel of niet de finales bereiken.

Agenten

De politie in Israël heeft de veiligheidsmaatregelen flink opgeschroefd maar buiten en binnen de arena is daar weinig van te merken. Dinsdag tijdens de eerste halve finale en zondag tijdens de openingsceremonie lieten agenten zich voor het eerst in groten getale zien en werden wegen afgezet. Op een rondcirkelende helikopter na is verdere beveiliging niet zichtbaar.

Vooraf liet Israël weten hard in te grijpen als activisten het Eurovisiesongfestival verstoren. De angst voor een mogelijk protest van pro-Palestijnse lobbygroepen is groot. „We zijn extreem waakzaam dat niemand naar Tel Aviv komt om het feestje te verstoren en te verpesten”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Veiligheidsupdate

AVROTROS, die verantwoordelijk is voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisiesongfestival, houdt de actuele situatie in Tel Aviv nauwgezet in de gaten. Alle deelnemende landen krijgen op z’n minst dagelijks een update over de veiligheid van EBU, de organisatie die het festival organiseert.