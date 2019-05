Dochtertje Chantal Bles gezond verklaard

„Er zijn geen woorden te vinden om het gevoel te omschrijven wat wij vandaag hebben gevoeld. Van angsten, hoop naar intens gelukkig! Wat zijn wij geweldig bijgestaan door alle specialisten en vrijwilligers in het Prinses Máxima Centrum. Voor alle andere lieve ouders en families die in een soortgelijke situatie zitten, houd hoop en houd vol”, schrijft Chantal bij een filmpje op Instagram.

Ook Robert deelt zijn geluk. „Yes! We hebben vandaag het mooiste nieuws gehad. Jada is gezond.” Op het filmpje is te zien dat de kleuter de kaarsjes op een feestelijke taart uitblaast. Natuurlijk staat ook de kinderchampagne klaar.

Afgelopen februari werd het meisje al schoon verklaard, maar woensdagmiddag moest ze nog een keer naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie voor een scan. Een spannend moment, maar Jada bleek ook nu nog steeds vrij van kanker.