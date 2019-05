Gooisch Meisje-Leslie wordt moeder

Het Instagram-account van Echte Gooische Moeders houdt fans van Florine Hofstee, Leslie Keijzer, Bo Wilkes, Kimberly Bosman en Pauline Wingelaar op de hoogte van hoe het nu met de ’Echte Gooische Meisjes’ gaat.

„En dan is het nu de beurt aan de mommy to be van de vijf: Leslie!”, staat te lezen op Instagram. „Les is momenteel 25 weken zwanger en verwacht eind augustus haar eerste kindje. Het wordt een jongen en Freddy is zijn ’werktitel’.” Leslie is sinds 2011 samen met Govinda en ze hebben twee katten: Truffel en Louis.

Leslie deed na Echte Gooische Meisjes ook nog mee aan Echte Meisjes In De Jungle en De Slechtste Chauffeur van Nederland VIPS.