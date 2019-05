De eerste punten zijn binnen voor Duncan

Het was echt heel goed van Duncan. In het perscentrum lijkt iedereen te geloven in een Nederlandse zege. Nederland heeft net op tijd de perfectie behaald. Alleen de Zweedse inzending lijkt nog in de buurt te kunnen komen.

Vanavond moest Duncan er staan. In de jury-semi wordt 50 procent van de punten gegeven. Die moesten meteen na afloop van de uitzending hun punten inleveren. Behalve de 18 deelnemende landen in deze semi, wordt er ook gestemd door de jury’s in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De 25-jarige Nederlandse deelnemer keek elke halve minuut in de camera, zong vlekkeloos en liet zijn emotie de vrije loop. Ook de lichtbol deed zijn werk. Hierdoor werd het optreden intiemer.

Donderdagavond wordt de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival live op televisie uitgezonden. Het optreden van Duncan is te zien rond 22:10 uur Nederlandse tijd.

Na afloop van zijn optreden was duidelijk te zien dat hij zeer ontroerd was. De enthousiaste reactie in de goed gevulde zaal in Tel Aviv heeft hem zeker goed gedaan.

