Paul de Leeuw keert terug met zaterdagavondshow op NPO 1

Hotel Hollandia is een fictief hotel, waarin de vaste personeelsleden een kijkje achter de schermen van het hotel geven. Anniek Pheifer, Wimie Wilhelm, Samir Hassan en Thomas van Luyn spelen deze personeelsleden. Ook zijn er wekelijks bekende Nederlanders te gast in Hotel Hollandia, die die week in het nieuws zijn geweest.

Eerder maakte De Leeuw al zijn zaterdagavondshow Mooi! Weer De Leeuw. Dat programma was van 2005 tot 2009 te zien op NPO 1. Bij RTL, waar De Leeuw van 2018 tot 2020 een contract had, maakte De Leeuw eerder Paul pakt uit! op de zaterdagavond.

Sinds zijn vertrek bij RTL heeft De Leeuw al meerdere programma’s gemaakt voor de NPO, zoals Busje Komt Zo en Niet klein te krijgen. Het is nog niet bekend vanaf wanneer Hotel Hollandia op NPO1 te zien is.