Rasentertainer Paul de Leeuw keert terug met zaterdagavondshow op NPO 1

Een fictief hotel vormt het decor van de zaterdagavondshow Hotel Hollandia (BnnVara, NPO 1). De vaste personeelsleden, die worden gespeeld door Anniek Pheifer, Wimie Wilhelm, Samir Hassan en Thomas van Luyn, geven een kijkje achter de schermen. Ook zijn er komische typetjes en zullen mensen als Frans Timmermans op de hak worden genomen.

Wekelijks checken er bekende Nederlanders in die om welke reden dan ook in het nieuws zijn. Paul de Leeuw ontvangt daarnaast gasten in de lobby.

Vangrail

Succes op het gebied van show zou welkom zijn inmiddels. Het programma Busje komt zo uit 2021 van BnnVara was niet de hit waarop was gehoopt. Niettemin haalde De Leeuw de bus in 2022 opnieuw uit de stalling voor een tweede seizoen van het programma en reed daarin opnieuw van Zeeland naar Groningen met zijn vaste chauffeur Martijn en goede vriend (en toneelacteur) Hans Kesting. De kijkers waren de routeplanning en bepaalden waar de bus moest stoppen. Onderweg waren er gesprekken en ontmoetingen. Een mooi idee, dat in de praktijk de vangrail in reed.

Kijkers lieten het programma op primetime massaal links liggen en de cijfers zakten in tot 447.000 kijkers, waardoor het busje definitief als flop de remise in ging. Zelf was De Leeuw nog steeds enthousiast over het concept, dat hij in zijn podcast het beste noemde wat hij in jaren had gedaan. „Als het dan niet wordt bekeken, dan is het misschien het momentum niet.”

Gevoelige kant

Inmiddels heeft de kijker kennis gemaakt met de gevoelige kant van De Leeuw, die wel degelijk type ’grote mond, klein hartje’ blijkt te zijn. Met het programma Niet klein te krijgen verbaasde de presentator vriend en vijand door zichzelf in 2023 weer volledig terug op de kaart te zetten. In het programma bezocht De Leeuw ernstig zieke kinderen. Het concept kreeg veel lof van kijkers over de integere manier waarop het was gemaakt en waarop De Leeuw, die in 2016 zelf blaaskanker kreeg, met de kinderen en hun ouders sprak. Hij maakte met de gesprekken inzichtelijk wat een levensbedreigende ziekte doet met een gezin. Zes weken lang leefde Nederland mee met Luuk, Emelie, Myrthe, Tibbe en Quinten.

Toen de dertienjarige Myrhte overleed en haar uitvaart te zien was, was dat voor veel kijkers zeer aangrijpend. Paul de Leeuw zingt daar het nummer Zo puur kan liefde. Een wens van Myrthe, omdat ze fan is van Adele en hij dat nummer ooit samen met de wereldster zong. Hij eindigt met de woorden ’Dag Myrthe’ en kan op dat moment voor helemaal niemand meer stuk. Zelf ging het hem ook niet in de koude kleren zitten. In een interview met De Telegraaf vertelde hij dat hij een aflevering van het programma huilend had bekeken. „Na verloop van tijd ga je van alle families houden.”

Critici van De Leeuw gaven aan hun woorden in te slikken vanwege het vakmanschap van de televisiemaker. Zijn Ranking the Stars-avonturen bij RTL (in 2019 verhuisde het programma van BnnVara naar de commerciële omroep nadat De Leeuw de overstap had gemaakt), die niet altijd even grappig waren, werden De Leeuw in één keer vergeven.

Showmaster

Met Hotel Hollandia kan De Leeuw zichzelf terug in de schijnwerpers spelen als showmaster van weleer, zoals in Laat de Leeuw (1997-1999) en Mooi! Weer De Leeuw. In de hoogtijdagen in 1990 zette hij zichzelf definitief op de kaart met De schreeuw van De Leeuw, waarin hij onder meer opviel met een uitzending rond zijn gehandicapte nichtje Margrietje en met de thema-aflevering over Aids met de later overleden René Klein. Hij combineerde grove grappen met gevoeligheid, hetgeen zijn handelsmerk werd. Net als de vele transfers die hij maakte. De Leeuw werkte onder andere voor de VARA, NCRV, RTL en zelfs de Vlaamse VTM.

Zijn typetjes als Bob en Annie de Rooij uit Filmpje! staan velen nog levend voor de geest, al viel de afzeiktelevisie die hij soms bezigde, niet bij iedereen in het pulletje. Zo zei hij ooit plompverloren tegen een cameraman: „Je staat erbij alsof je moet schijten.” Ook Adje, een acteur die een zwakbegaafd typetje speelde, kreeg regelmatig de wind van voren en werd als Sinterklaas geslagen terwijl het publiek juichte. Vaak was het doorgestoken kaart en wisten deelnemers wat er ging komen. Zo ook het jongetje dat te horen kreeg dat hij zó vals zong, dat De Leeuw zich zou schamen als hij zijn vader zou zijn. Het zou allemaal niet meer kunnen, maar werd destijds gevreten.

Frans Bauer

Wat voorts opviel in de nieuwe programmering is dat Frans Bauer terugkomt met een programma waarin hij twaalf mensen volgt die laaggeletterd zijn. Na zijn uitstapje naar RTL met vrouw Mariska is Frans Bauer terug bij de publieke omroep met Frans Bauer – een leven zonder letters (AvroTros, NPO 1), waarin hij meeloopt in hun dagelijks leven, maar ook probeert hun een hart onder de riem te steken en het vertrouwen in zichzelf terug te vinden.