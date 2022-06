Victor Löw liet zich twee maanden opnemen in inrichting

Löw had zich uit vrije wil laten opnemen nadat hij besefte dat hij hulp nodig had. „Jullie kennen de American way of thinking”, legt hij uit. „Kijk in de spiegel, lach tegen jezelf en je denkt dat het alweer beter gaat. Nou, vergeet het maar. Ik was letterlijk niet in staat een grimas te maken. Ik kon ook niet huilen. Verwarring. Totale verwarring. Pas later kon ik de oorsprong achterhalen. Negen maanden eerder overleed mijn pa.”

„Door de angststoornis was ik structureel bang”, gaat Löw verder. „Letterlijk alles is dan te groot en te veel en dat probeer je te bedwingen met een dwangneurose. Rondjes lopen, bijvoorbeeld. Hardop tegen jezelf praten. Door de schuldwaan denk je: ik heb straf. Mij valt iets te verwijten. Het is gewoon een kwaal: je geest is ziek.”

Volgens Löw had hij de „beste kamer van het huis” maar was het verder een „ouwe zooi.” „Ik probeerde me zo veel mogelijk af te zonderen, maar ik ging ’s morgens wel naar de ontbijtzaal. Dan kijk je om je heen... De gezichten van de anderen waren uitdrukkingsloos, zonder enige emotie. Dodenmaskers. Als acteur heb ik mijn hele leven naar rariteiten gekeken, zo van: hé interessant, onthouden, dit kan ik een keer spelen. Nu wist ik: jij bent net zo, Vicske. Jij bent óók een patiënt.”