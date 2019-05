Alec Baldwin wil proces parkeerruzie voorkomen

Advocaten van Baldwin ontkennen dat de man met wie hij ruzie kreeg ernstige verwondingen opliep tijdens hun geschil. Dit zou ook blijken uit videobeelden, zeggen de advocaten. „De video laat zien dat Baldwin zijn arm niet boven zijn schouders uitsteekt en dat hij zijn schouder niet draait om een klap te geven”, citeert CNN uit het bezwaarschrift.

Baldwin raakte Cieszkowski ’licht’ tegen de borst. Baldwins advocaten beweren dat de man de onbeduidende woordenwisseling op de parkeerplaats nu wil verzilveren om veel geld te verdienen. Cieszkowski spande in maart een rechtszaak aan. Hij klaagt over fysieke pijn en psychisch leed als gevolg van het geschil. Hij beweert dat Baldwin hem met beide handen hard tegen de borst duwde en later tegen zijn linkerkaak sloeg.

Cieszkowski, die zichzelf omschrijft als een hardwerkende immigrant die een klein bedrijf runt en een rustig familieleven leidt, beticht Baldwin ook van laster op basis van uitspraken in The Ellen Show in februari. Baldwin betwist dat. In januari werd Alec Baldwin door een rechter veroordeeld tot een verplichte cursus woedebeheersing en een boete van 120 dollar (ruim 100 euro). Baldwin gaf in die zitting wél toe dat hij klappen heeft uitgedeeld.