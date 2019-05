Gordon over Derksen: ’Houd lekker je smoel!’

Nico Dijkshoorn maakte dinsdag al duidelijk dat hij de uitspraken van Derksen belachelijk vond en ook Gordon heeft nu van zich laten horen. „Ze pretenderen zeg maar de taal te spreken uit de voetbalkantine in hun talkshow en als dit de taal is uit de voetbalkantine dat moet je je echt kapot schamen!”, reageert Gordon in Shownieuws.

„Waar ben je mee bezig? De boel te stigmatiseren, te demoniseren... Een groep weg te zetten die dit festival waarschijnlijk in hun hart heeft gesloten omdat ze het zo leuk vinden. Wat zit daar voor kwaads achter? Waarom is het nodig om homo beledigende dingen te roepen? Dat heeft toch helemaal geen zin”, gaat hij zichtbaar aangedaan verder.

„Dan ga je iemand in de media in de media zou af lopen zeiken. Dan denk ik: ’man, hoe oude ben je?! Ga lekker in je tuin zitten, ga wat nuttigs doen. Ga lekker voetbal kijken en houd voor de rest lekker je smoel dicht!”, besluit hij.