Jeroen Pauw overrompeld met oeuvreprijs

De ereschijf is bedoeld voor mensen die zich buitengewoon voor de televisie hebben ingezet en een indrukwekkende carrière achter de rug hebben.

Terwijl Jeroen Pauw midden in het gesprek zit met televisie-recensenten Angela de Jong en Renate van der Bas over de Nipkowschijven, onderbreekt Renate hem om te vertellen dat er dit jaar ook een ere Zilveren Nipkowschijf wordt uitgereikt. „Aan iemand die al dertig jaar op tv is en al vijf jaar dit programma presenteert. Applaus voor Jeroen Pauw!”

De presentator is met stomheid geslagen. Zichtbaar onder de indruk stamelt hij dat hij uit het veld is geslagen. „Tegelijkertijd vind ik het heel ongemakkelijk, omdat ik dan denk die mensen thuis vinden dit allemaal heel...” Angela neemt het gesprek snel over. „Het is gewoon wat het is en iedereen vond het heel terecht dat je hem kreeg. Niet alleen voor die dertig jaar maar ook omdat je afgelopen seizoen echt fantastisch was. Je was in topvorm en dat mag ook wel eens gezegd worden.” Pauw lijkt nog steeds geen raad te weten met al deze eer. „Oke. Dankjewel.” Waarna hij snel doorgaat met de nominaties voor de Zilveren Nipkow.

"Dit is geen hint om te stoppen"

„Jeroen Pauw laat al dertig jaar zien dat hij een begenadigde tv-persoonlijkheid is. Na duizenden vlieguren als gerespecteerd anchor bij het RTL Nieuws en een experimentele tijd bij Bnn vindt hij bij NTR en (Bnn-)Vara zijn gedoodverfde bestemming als talkshowpresentator. Eerst als succesvol duo met Paul Witteman en sinds vijf jaar solo in zijn eigen ’nachtclub’. Het laatste seizoen van Pauw is het seizoen waarin hij meer dan ooit excelleerde in zijn vak als gespreksleider aan een tafel op de late avond”, zo luidt het juryrapport. „Deze oeuvreprijs is geen hint om te stoppen, integendeel: hopelijk etaleert Pauw zijn kunsten ook de komende jaren nog op het hoofdpodium van de Nederlandse televisie.”

De Ere Zilveren Nipkowschijf wordt niet standaard overhandigd. De afgelopen twee jaar vielen André van Duin en Frans Bromet in de prijzen, daarvoor werd de ereprijs enkele jaren niet toegekend.

Voor de Zilveren Nipkowschijf zijn dit jaar de docu-reeks Stuk (Vpro), dramaserie Zeven kleine criminelen (Vpro) en programmamaker Sinan Can genomineerd.

