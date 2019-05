Dit zijn de genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf

In de vierdelige documentaireserie Stuk wordt een aantal mensen gevolgd in een revalidatiecentrum, met een ’glansrol’ voor de 17-jarige Daan. Hij heeft een spierziekte en als gevolg van een medische complicatie is daar een dwarslaesie bijgekomen. Het ziet ernaar uit dat hij nooit meer zal kunnen lopen, maar de optimistische jongen houdt hoop. De jury: „Regisseur Jurjen Blick heeft zijn hoofdpersonen subliem gekozen. Allen zijn getroffen door onvoorstelbare domme pech en noodlot.”

De jeugdserie Zeven kleine criminelen vertelt het verhaal over zeven twaalfjarigen die de roof van de eeuw plegen door een bank te overvallen. De twaalfjarige Raffie dreigt met zijn broertje en oma uit huis gezet dreigt te worden, en moet een plan bedenken om aan geld te komen. „Het resultaat is geestig, onsentimenteel en waanzinnig spannend”, luidt het oordeel.

Sinan Can is als programmamaker genomineerd. De jury is onder de indruk van twee programma’s die hij het afgelopen seizoen afleverde: Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië en Sinan zoekt de klas van Elias (beiden BnnVara.) In het laatstgenoemde tweeluik gaat Can op zoek naar vrienden van de vanuit Syrië naar Nederland gevluchte Elias, op basis van een klassenfoto. „Niet onvermeld mag zijn optreden in Wie is de Mol blijven. Lachend en lui baande hij zich een weg door het spelprogramma, en kreeg op Twitter de hashtag #watgaatsinandoen.”

Jeroen Pauw werd verrast met de Ere Zilveren Nipkowschijf. De 58-jarige presentator wordt beloond voor zijn journalistieke diepgang, die hij kan combineren met ’broodnodige luchtigheid én ogenschijnlijke nonchalance’.

De online serie Joardy Season - met Jim Deddes als het typetje Harco de Huilonman - krijgt een eervolle vermelding, vooral vanwege het vernieuwende karakter.

Tijdens het juryberaad werden verder programma’s als de dramaserie Klem, Podium Witteman, de Videoland-serie rondom Henry van Loon Random shit en de reeks Oogappels, dat door Talpa werd geproduceerd voor BnnVara, besproken

De winnaar van de Zilveren Nipkowschijf, een prijs van Nederlandse mediajournalisten en tv-critici, wordt donderdag 20 juni bekendgemaakt in Het Ketelhuis in Amsterdam.