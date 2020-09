Geluid Qmusic na 456 foute antwoorden geraden

Jos mocht zijn antwoord in de show van Qmusic-dj Wim van Helden vertellen. De reden dat hij het wist, is dat hij het elke dag hoort. Hij is namelijk werkzaam bij een autobedrijf.

Dit was de 28e editie van Het Geluid sinds de start van het radiospel in 2007. Donderdag start in de ochtendshow van Mattie en Marieke een nieuw geluid.