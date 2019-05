’Heather Locklear opnieuw naar afkickkliniek’

De Melrose Place-actrice zit al twee weken in een afgesloten kliniek, waar ze haar dagen en nachten doorbrengt. Volgens bronnen zou ze niet verantwoordelijk gehouden willen worden voor haar gedrag, omdat ’ze niets meer heeft’. Toch hopen haar dierbaren dat deze opname succesvoller wordt dan haar eerdere pogingen.

„Ze weigert hulp van anderen en luistert naar niemand. Maar iemand moet de handschoen oppakken in deze en daartoe zijn in principe alleen haar ouders bevoegd, maar die zijn al vrij oud”, aldus een insider.

In november 2018 besloot Heathers therapeut haar te laten opnemen nadat ze een inzinking had. In juni 2018 werd de actrice ook al gedwongen opgenomen omdat ze dreigde zichzelf iets aan te doen. Niet veel later belandde ze in het ziekenhuis na een overdosis. De actrice bracht de zomer door in een afkickkliniek.