Jet van Nieuwkerk aan de slag bij 24Kitchen

Zondag is Jet voor het eerst solo te zien. „Ik vind het supertof dat ik voor 24Kitchen mag werken”, zegt Jet in haar eerste aflevering, waarin ze een amandeltaart met aardbei bereidt. De dochter van Matthijs van Nieuwkerk maakt donderdagmiddag haar debuut in de tv-keuken, als gast van haar collega Hugo Kennis.

Jet noemt het een droom die uitkomt. „Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en iedereen te trakteren op snelle en gemakkelijke recepten. Werken voor 24Kitchen stond al een paar jaar op mijn wishlist. Mijn doel is om vooral te laten zien hoe léuk koken is en dat het absoluut niet moeilijk hoeft te zijn om vlug een verse maaltijd op tafel te zetten. Neem van mij aan, er komt veel lekkers voorbij!”

Frisse uitstraling

24Kitchen noemt Jet van Nieuwkerk ontwapenend en prijst haar frisse uitstraling. „Ook is Jet, net als Job & Perry en Hugo, niet bang om te laten zien dat er soms iets misgaat. Ik denk dat veel kijkers zich herkennen in deze enthousiaste thuiskok”, zegt channel director Petra Knoth.

Jet van Nieuwkerk maakte vorig jaar voor de NTR de docuserie Niet gezond meer en presenteerde in 2017 voor RTL4 het programma Foodmakers. Onlangs bracht ze het boek Uit huis met Jet uit.