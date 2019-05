Dochter Jamie Foxx blij voor vader en Katie Holmes

Acteur Jamie Foxx met zijn dochter Corinne. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze zouden al jaren een relatie hebben, maar ermee naar buiten treden deden Jamie Foxx (51) en Katie Holmes (40) niet. Totdat ze vorige week samen bij het Met Gala in New York verschenen, al meden ze ook daar de pers bij het betreden van de rode loper. Jamies dochter Corinne sprak zich tegenover People Magazine uit over haar vader en zijn vriendin.