Demi Lovato is vrienden dankbaar voor steun

Demi postte een foto van haar met muzikante Sirah en acteur Matthew Scott Montogomery, met wie ze vakantie vierde op Bora Bora. „Bedankt dat jullie me niet verlaten hebben in mijn meest donkere periode. Jullie zijn het hele land doorgereisd om me op te komen zoeken en bleven dagenlang thuis bij mij, om ervoor te zorgen dat ik er bovenop kwam. Jullie lieten me niet in de steek, zoals anderen deden toen ik in de shit zat”, schrijft Demi.

Ze vervolgt: „Jullie steunden me in alles, luisterden naar me zonder me te veroordelen en ik kan niet uitleggen wat dat voor mij betekent. Jullie zijn de meest fantastische vrienden die ik ooit heb gehad en onze toekomst ziet er prachtig uit. Ik houd meer van jullie dan je ooit voor mogelijk kunt houden!”

Lovato werd vorig jaar met spoed in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een overdosis drugs tot zich had genomen. De zangeres werkte hard aan haar herstel en zag dat onlangs beloond worden met een nieuw management. Scooter Braun, tevens manager van Justin Bieber, gaat zich vanaf nu ontfermen over haar.