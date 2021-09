Vermeend slachtoffer Bill Cosby: hij heeft nul spijt getoond

Het Hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelde twee maanden geleden dat Cosby in 2018 niet vervolgd had mogen worden voor het misbruik, omdat hij in een civiele rechtszaak in 2005 een akkoord had ondertekend waarin was bepaald dat er geen verdere procedure tegen hem zou volgen. De 83-jarige acteur, die een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd kreeg, kwam daarom op vrije voeten.

Een beslissing die Constand „schokte” en „teleurstelde”, zo vertelde ze aan NBC News. De blije reactie van Cosby, die het misbruik altijd heeft ontkend, vond ze „walgelijk” maar niet verrassend. „Vanwege zijn arrogantie en het gebrek van spijt. In de tijd dat hij vastzat heeft hij nul spijt getoond voor wat hij mij heeft aangedaan.”

Ondanks dat de acteur weer vrij is en de heftige jaren die ze door de rechtszaak heeft meegemaakt, heeft Constand geen spijt dat ze naar voren is gekomen met haar verhaal. „Het was alle pijn, alle schade aan mijn reputatie en die van mijn familie waard omdat ik me niet alleen voelde. Ik had een hele gemeenschap, een leger van vrouwen en andere slachtoffers, vreemden, familie en vrienden om me heen.