DJ Khaled doneert opbrengsten aan kinderen Nipsey Hussle

„Onlangs begon ik aan een spirituele zoektocht die mij op een pad bracht waar ik in geen miljoen jaar dacht te belanden. Het begon met een tragedie waarbij de wereld een verlichte ziel, een broer, een vader, een partner en mijn vriend, Nipsey Hussle, verloor”, begint Khaled een emotioneel Instagrambericht waarin hij vertelt over zijn laatste momenten met de rapper.

Een paar dagen voor de moord stonden Khaled en Nipsey nog samen op de set van de videoclip voor Higher waar de rapper zijn ’energie en positiviteit deelde’ met de dj. Na ’veel bezinning en reflectie’ heeft Khaled besloten dit moment met de wereld te delen.

Rapper Nipsey Hussle werd zondag 31 maart voor zijn kledingwinkel Marathon Clothing in Los Angeles doodgeschoten. Ⓒ Hollandse Hoogte

„De titel van het nummer herinnert ons eraan dat het leven op een hoger level de essentie was van Nipseys ziel. Het is in deze geest, de gedachte van vooruitgang en het voortzetten van zijn missie, dat ik, mijn schrijvers, producers en platenlabelpartners honderd procent van de opbrengsten van Higher willen doneren aan Nipseys kinderen Emani en Kross.”

Bekijk ook: Gewonde schietpartij Nipsey Hussle vrijgelaten