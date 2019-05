Slotreeks Van der Vorst ziet sterren wordt ’mooie terugblik’

Van der Vorst, die Erland Galjaard heeft opgevolgd als programmadirecteur bij RTL, beloofde zijn lopende projecten nog af te maken op de zender. Bij RTL Boulevard is Marieke Elsinga op zijn plaats gezet. Verslaafd! kan wat Van der Vorst betreft ook best door iemand anders worden gepresenteerd. Net als Married at first sight, waarvan een nieuw seizoen is aangekondigd. Maar het programma dat zijn naam draagt, stopt echt.

Van der Vorst ziet sterren betekende de lancering van zijn eigen sterrenstatus. Het was het eerste eigen programma van de royaltyverslaggever, die zich de laatste zes jaar uitsluitend richtte op bekende Nederlanders. Inmiddels is hij ruim een decennium verder, en wordt het zestiende seizoen volgens de presentator een mooie afsluiting: „Wat deze reeks voor mij extra bijzonder maakt, is dat ik een aantal sterren voor de tweede keer bezoek, waardoor dit seizoen een mooie terugblik wordt op tien jaar Van der Vorst ziet sterren.”

Hans Klok is een van de BN’ers die voor een tweede keer centraal staat. Hij trok tien jaar geleden met ontbloot bovenlijf en een slaperig hoofd de voordeur van zijn Haarlemse bovenwoning open voor Van der Vorst. „Een afspraak? Die ben ik helemaal vergeten. Wat erg. Nou ja, kom binnen”, zei Klok sportief. Dat hij echt niet voorbereid was op de komst van de cameraploeg, bleek ook wel uit de sporen van de avond ervoor.

Nu gaat de presentator naar Hans Klok in Las Vegas, waar de illusionist in hotel en casino Excalibur de komende tien jaar optreedt. Ook Famke Louise en Kaj Gorgels krijgen bezoek van Van der Vorst, net als Frans Bauer en Katja Schuurman, die vanavond het spits afbijt. Beiden zijn nieuw bij RTL.

Peter van der Vorst met Frans Bauer. Ⓒ Vorst Media

Eerder doken tal van RTL-werknemers op in de show. Paul de Leeuw ging eindelijk, na eindeloos gevraagd te zijn, overstag, in de tijd dat hij een contract tekende bij de omroep. Aan de talkshowtafel bij Twan Huys leverde het in beeld brengen van veel sterren uit eigen stal kritiek op als zelfbevlekking, bij Van der Vorst lijkt dat minder uit te maken.

De presentator stelt als voorwaarde aan de BN’ers dat hij alles mag vragen. Zo kon hij, zij het met enige schroom, bij SP-voorvrouw Lilian Marijnissen de vermeende affaire met omroep Max-baas Jan Slagter nog eens ter sprake brengen. Dat was in de laatste aflevering van seizoen. Voorafgaand zei hij nog dat Van der Vorst ziet sterren wat hem betreft nooit hoefde te stoppen, maar nu liggen de kaarten heel anders.