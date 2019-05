Glennis Grace wil binnen twee jaar kinderen met Lévy

„Ik heb altijd gezegd dat ik een groot gezin wilde, ik houd van kids.” lacht Glennis. „Gelukkig is hij iemand die jong vader wil worden. En hij is gek op familie.” De Lady of Soul hoopt binnen twee jaar een kind te hebben met hem.

Glennis kreeg twee jaar geleden een relatie met gitarist Lévy. „Ik zat toen best wel in een soort donkere periode in mijn leven. Alles ging goed. Mijn carrière. Maar persoonlijk ging het stukken minder. Ik was niet gelukkig. Hij was de eerste die me buikpijn gaf van het lachen.” Vanaf het moment dat ze contact hadden, wist Glennis het „eigenlijk al gewoon”. „Ik wist niet hoe we het gingen doen, want hij is wel een paar jaartjes jonger dan dat ik ben.” Toch besloten ze er voor te gaan. „Wij tweeën voelden dat hele leeftijdsverschil niet. Nog steeds niet. Ik ben nog jonger in mijn hoofd dan dat hij is.”

Pesten

Levy kan het ook erg goed vinden met Glennis’ 12-jarige zoontje Anthony, die het overigens niet altijd makkelijk heeft gehad met een BN’er als moeder. De zangeres vertelt over de keerzijde hiervan. „Hij werd gepest. Ik heb het vooral heel erg gemerkt toen hij naar de middelbare school ging”, vertelt Glennis. „Er waren dagen dat hij opgewacht werd op school door derdeklassers. Dan moet je vooral mij als moeder hebben.” Glennis zegt nog dat ze nooit een kind zou slaan, maar: „Als je aan mijn kind komt en drie koppen groter bent, pak ik je aan.” Gelukkig speelt het niet meer. „Nu is het rustig. Nu is het stil.”

Glennis onthult verder in de podcast dat ze het soms mist om als Glenda, zoals ze echt heet, gezien te worden. „Kijk, als artiest ga ik op een podium staan en zien mensen me”, legt ze uit. „Ik hunker er nog steeds naar om als Glenda Batta gezien te worden.” Volgens de zangeres komt het doordat ze al van kleins af aan in het vak meeloopt. „Eerst was het als kindsterretje: doe maar je trucje en we vinden het allemaal te gek. Maar waar blijft de rest van je persoon? Daar heb ik wel heel lang heel veel moeite mee gehad en af en toe nog steeds. Je hebt Glennis en je hebt Glenda. Dat zijn twee verschillende personen.” En het schakelen tussen die twee personen vindt ze soms moeilijk. „Het kan je zo ontzettend uitputten.”