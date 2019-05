Sarah Jessica Parker haalt uit naar National Enquirer

Sarah postte een e-mail van The National Enquirer waarin het blad claimt dat ze het acteurskoppel hebben zien ruziën in Londen daags voor hun huwelijksdag. „Je kan er je horloge op gelijk zetten. Al meer dan een decennium van dezelfde onjuiste, schandalige onzin. Zoals gewoonlijk vlak voor onze huwelijksdag op 19 mei doet The National Enquirer zijn jaarlijkse poging van fabricage en ondermijning, dit keer over de vier mooie dagen met mijn man in Londen”, begint de Sex and the City-ster haar verhaal.

De actrice zegt dat er helemaal geen sprake was van ruzie. „Na lang nadenken heb ik besloten deze typische vraag om een reactie te delen. Alsof de waarheid, een reactie of opmerkingen van mij of mijn woordvoerder ook maar enig effect zouden hebben op wat ze dreigden te publiceren.”

„Hé, National Enquirer en je zusteruitgeverijen, waarom niet een huwelijk van 22 jaar vieren en een relatie van 27 jaar? Want ondanks jullie eindeloze aanvallen en verspilde inkt, naderen wij drie decennia van liefde, verbintenis, respect, familie en gezin. Daar is jullie ’primeur’ van een ’betrouwbare bron’.”