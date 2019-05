Onderzoek naar nazorg Britse realityshows

De man, Steve Dymond, werd een week na het filmen van een uitzending dood aangetroffen. De aflevering is nooit uitgezonden, maar volgens iemand uit het publiek was Dymond gezakt bij een leugendetectortest over vreemdgaan. Hij zou zijn verloofde hebben gesmeekt hem te vergeven, maar de twee zouden uit elkaar zijn gegaan. Vier dagen later werd Dymond dood aangetroffen.

Het overlijden van Dymond staat niet op zichzelf: de afgelopen twee jaar pleegden twee voormalig deelnemers van de realityshow Love Island zelfmoord. Na het incident met Dymond start een speciale commissie nu een officieel onderzoek. „Het wordt tijd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de nazorg die zenders bieden aan deelnemers van realityprogramma’s”, zegt het Britse parlementslid en voorzitter van de commissie Damian Collins.

De Jeremy Kyle Show is inmiddels van de buis gehaald. TV-station ITV, tevens verantwoordelijk voor Love Island, zag zich „gezien de ernst van de recente gebeurtenissen” genoodzaakt daartoe over te gaan, zo vertelt topvrouw Carolyn McCall. De Jeremy Kyle Show werd goed bekeken en liep al veertien jaar.

Bekijk ook: The Jeremy Kyle Show van de buis gehaald na zelfmoord deelnemer