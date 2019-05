Titel Märtha Louise onderwerp discussie

Aanleiding daarvoor is de aankondiging van Märtha Louise dat ze een relatie heeft met de Amerikaanse sjamaan Durek Verrett, met wie ze de komende dagen op een ’spirituele toer’ gaat onder het motto ’De prinses en de sjamaan’. Een sjamaan verzorgt de communicatie met de geestenwereld. Durek beweert van zichzelf al de zesde reïncarnatie van zo’n priester-ziener te zijn.

Märtha Louise op haar beurt weet met dieren en engelen te communiceren. Haar workshops, engelenschool en boeken zijn eerder al onderwerp van felle discussies geweest. De prinses moet zelf de kost verdienen en is sinds 2002 ook geen ’koninklijke hoogheid’ meer, maar is nog wel betrokken bij de activiteiten van het koningshuis. Zo wordt ze vrijdag verwacht op het paleisbalkon bij de viering van de Noorse nationale feestdag.

Raspoetin

Critici vinden dat ze moet stoppen met het gebruik van ’prinses’. Dat Märtha Louise de op zijn minst opmerkelijke Durek Verrett - hij veranderde in 2014 zijn voornaam van Derek in Durek, en werkt als ’Sjamaan Durek’ - aan de haak heeft geslagen, zet de schijnwerpers extra op haar werk. „Raspoetin is geland”, werd op Noorse sociale media opgemerkt toen Durek dinsdag in Noorwegen arriveerde.

Het paleis bewaart het stilzwijgen over de discussie. Koning Harald vertelde woensdag, toen het koningsschip ’Norge’ voor het zomerseizoen weer in gebruik werd genomen, blij te zijn dat zijn dochter een vriend heeft, maar dat hij hem nog niet had ontmoet.