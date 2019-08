YouTuber mishandelt hond in video

De YouTuber nam een prank video op met haar Doberman, maar zou vervolgens een verkeerde video online hebben gezet. Op de beelden was te zien dat Houts haar hond slaat, duwt en zelfs op hem spuugt. De originele clip is inmiddels verwijderd en Brooke plaatste al snel een nieuwe versie waarin ze een grap wil uithalen met haar hond. Inmiddels is ook die clip verwijderd.

Op sociale media is flinke ophef ontstaan over de video en het gedrag van de YouTuber. BuzzFeed laat weten dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek doen naar Brooke Houts.

Brooke heeft inmiddels een verklaring de wereld ingestuurd over de video. „Ik wil duidelijk maken dat ik GEEN honden of dieren mishandel, op wat voor manier dan ook. Iedereen die ooit ooggetuige is geweest van dierenmishandeling zal dat met me eens zijn.” Ze geeft toe dat haar gedrag niet correct was, maar dat ze nooit op hem heeft gespuugd. „Het spijt me dat jullie dit hebben moeten zien en het spijt me voor mijn hond dat ik me zo heb gedragen. Ik mijn hart weet ik dat ik een goede hondenmama ben.”