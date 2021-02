Julie Andrews: ’De wereld heeft een volmaakte acteur verloren’

„De wereld heeft een volmaakte acteur verloren”, laat zij weten via Amerikaanse media. „En ik ben een zeer dierbare vriend verloren. Ik koester alle herinneringen aan ons werk samen en de humor en het plezier dat wij door de jaren heen hebben gedeeld.”

Andrews en Plummer speelden samen het liefdeskoppel in The Sound of Music uit 1965. Andrews speelde de rol van non Maria die als gouvernante wordt aangenomen voor het gezin van weduwnaar Von Trapp. Langzaam maar zeker ontdooit de starre kapitein onder de charmes van de zingende novice.

De film won vijf Oscars en staat inmiddels te boek als een van de meest geliefde films aller tijden. De twee acteurs deelden in 2001 nogmaals het doek, in het drama On Golden Pond.