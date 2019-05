Prins Harry accepteert excuus en vergoeding

„De publicatie van de foto’s hebben de veiligheid en beveiliging van de hertog en zijn huis zodanig ondermijnd dat het niet meer mogelijk was om daar te blijven wonen”, zei de advocaat van Harry donderdag in een verklaring die hij voorlas tijdens een hoorzitting hierover bij het Britse Hooggerechtshof in Londen.

„De hertog had het landgoed uitgekozen voor zichzelf en zijn vrouw vanwege de enorme privacy dat het bood aangezien het is gesitueerd in een afgelegen gebied omgeven door boerenland en weg van gebieden die toegankelijk zijn voor fotografen”, besloot de raadsman van de prins.

Inschattingsfout

Vorige week vroeg Harry bij de rechtbank aan om zijn verklaring in het openbaar te laten voorlezen. Splash News heeft ondertussen toegegeven dat het „een inschattingsfout” had gemaakt door met een helikopter boven de woning van Harry te hangen en vervolgens foto’s van de woonkamer, de eetkamer en de slaapkamer te publiceren. „We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

Het huis in de Cotswolds is niet de vaste residentie van Harry en Meghan. Het koppel woont samen met pasgeboren zoontje Archie in Windsor in Frogmore Cottage. Hiervoor woonden ze in Nottingham Cottage in Kensington Palace in Londen maar trokken zich af en toe terug in hun landelijke woning in de Cotswolds.