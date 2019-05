Duncan Laurence ging op in generale repetitie

Woensdagavond trad Duncan tijdens de generale repetitie op voor de vakjury’s. Hoe die zijn optreden beoordeelden is onbekend, maar de bookmakers waren enthousiast: na de repetitie schatten zij de kans op winst van Nederland nog hoger in dan ervoor. Voor Duncan zelf was het fijn dat hij aan de bak kon. „Gisteren dacht ik echt: dit is het moment. Optreden in plaats van repeteren.”

Op de dag van zijn optreden - donderdagavond is de tweede halve finale mét Nederland - werd Duncan door Bart Arens verrast met een aantal videoboodschappen. Een hele rits bekende Nederlanders passeerde de revue, van Gerard Joling tot Willeke Alberti en van Ilse DeLange tot Douwe Bob. Allemaal wensen ze Duncan succes. Presentatrice Emma Wortelboer, die namens Nederland de punten uitdeelt, baalt ervan dat ze haar 12 punten niet aan Duncan mag geven. „Anders had je ze gekregen.”

Ook Duncans familie en vrienden komen voorbij. Ze steken hem een hart onder de riem, een flink deel van hen reist naar Israël af voor de show. Duncan is blij met de verrassing, al plaatst hij grappend zijn vraagtekens bij de timing: „Jeetje, dit doe je me aan voor ik daarheen moet.”