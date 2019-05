Nieuwe duo-directie voor Museum Boijmans zoekt €55 miljoen

Het tweetal zal er bovendien hard aan moeten trekken om voldoende financiële steun van particuliere geldschieters te krijgen om de grootscheepse verbouwing, die de komende zeven jaar zal plaatsvinden, geheel naar wens te kunnen uitvoeren. Deze week werd bekend dat een belangrijke mecenas van het museum, de Rotterdamse Stichting Droom en Daad die geleid wordt door Wim Pijbes, dreigt €55 miljoen terug te trekken.

Hiermee komt het luxe pakket van wensen dat van Boijmans een internationaal topmuseum moet maken mogelijk te vervallen en zal het museum mogelijk voor een soberder variant moeten kiezen. Zeker is dat de gemeente Rotterdam €168 miljoen uittrekt voor de broodnodige renovatie en modernisatie van het museumgebouw, dat vol asbest bleek te zitten. Maar geen cent meer.

Ex en Klaassen geven de moed echter nog niet op. „We zijn nog volop in gesprek. Ook met de Rijksoverheid en andere mecenassen, waaronder de BankGiroLoterij en enkele particulieren waarvan we de naam niet kunnen noemen. Rotterdam is een stad met veel begunstigers van kunst en cultuur en in de tachtigjarige geschiedenis van dit museum is Boijmans altijd zeker voor de helft bekostigd door particulieren. Dat maakt ons zo gezegd het meest Amerikaanse museum van Nederland”, zegt Ex.

Hij hamert er bovendien op dat de relatie met Wim Pijbes en Stichting Droom en Daad goed is en zeker niet beëindigd. „Zij ondersteunen ook andere projecten van ons, zoals het programma Boijmans bij de Buren, dat nu met het oog op de jarenlange sluiting van het museum van start is gegaan. Hierbij stellen wij delen van onze vaste collectie tentoon bij andere Rotterdamse musea, zoals De Kunsthal en het Belastingmuseum.”

Ex hoopt dan ook dat de deur naar de eerder toegezegde €55 miljoen niet definitief is dichtgeslagen. „Maar de eis van Droom en Daad om aan tafel te zitten en zich met alle besluiten rondom te verbouw en eventuele nieuwbouw te bemoeien, konden wij niet inwilligen. Hoeveel directeuren heb je nodig? We zijn al met twee”, grapt hij. „Maar serieus, de culturele governance code, waaraan wij ons moeten en ook willen houden, voorziet hier niet in. Filantropen kunnen geen stoel aan de vergadertafel kopen. Daar is de regelgeving, waaraan ook de gemeente zich strikt houdt, heel duidelijk over.”

Zondag 26 mei is de laatste dag dat het museum voor het publiek geopend is. Daarna sluiten de deuren voor tenminste zeven jaar. Mogelijk dat Boijmans nog wel een tijdelijke dependance opent in Rotterdam Zuid, in het voormalige pand van V&D in het winkelcentrum Zuidplein. Maar ook daarvan is de financiering nog niet rond. „Er is circa 12 miljoen nodig, een kwart van dat bedrag ontbreekt nog”, vertelde Klaassen.

Binnen twee weken verwachte het museum de Europese aanbesteding voor een architect en compleet plan voor de verbouwing te kunnen uitschrijven. „We leggen nu de laatste hand aan het programma van eisen. We verwachten over de honderd inschrijvingen. Daarvan zullen we een selectie maken, die naar verwachting in maart 2020 aan de gemeenteraad kan worden voorgesteld.”

Museum Boijmans van Beuningen trekt jaarlijks ruim 400.000 bezoekers. Na de verbouwing moeten dat er zeker 500.000 worden. De collectie van Rotterdamse museum is internationaal befaamd en behoord volgens de vakpers tot de beste vijftig verzamelingen ter wereld.