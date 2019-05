Rammstein - ’Deutschland’ ✭✭✭✭

Geen kip zonder ei, geen koren zonder kaf, geen Rammstein-album zonder rel. Voorafgaand aan de release van dit vandaag verschijnende zevende studioalbum brachten de Duitsers een videoclip uit waarin de bandleden zich getooid met Jodenster of homodriehoek laten ophangen in de gaskamer van een concentratiekamp. Geen fascismeverheerlijking, zo bleek toen eenmaal de gehele clip verscheen en de titeltrack eerder een aanklacht is tégen, tsja, het hele land misschien wel. „Deutschland über allen”, aan de ene kant. „Meine Liebe kann ich dir nicht geben”, aan de andere.